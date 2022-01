Festnahmen in England nach Geiseldrama in Texas

Der Geiselnehmer hatte am Samstagvormittag während eines Gottesdienstes in der Synagoge vier Menschen - darunter der Rabbi - in seine Gewalt gebracht und sich mit ihnen verschanzt. Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Mann drangen Spezialkräfte in das jüdische Gotteshaus ein und brachten die Geiseln unverletzt in Sicherheit. Der Täter starb - wie genau, das ließ die Polizei offen. Auch zu den Hintergründen hielten sich die Behörden zunächst bedeckt.