Texas-Geiselnehmer bei Befreiungsaktion getötet

Die Geiselnahme von vier Mitgliedern einer jüdischen Gemeinde in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas endete in der Nacht auf Sonntag mit einer Befreiungsaktion. Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Geiselnehmer drangen Spezialkräfte in die Synagoge ein und befreiten die Geiseln, wie die Polizei in der Stadt Colleyville nahe Dallas mitteilte. Der Geiselnehmer sei „ums Leben gekommen“. Offenbar hatte er eine in Texas inhaftierte pakistanische Terroristin freipressen wollen.