Geiseln in Synagoge, um Terroristin freizupressen?

In einer Synagoge im US-Staat Texas hat ein bewaffneter Mann am Samstagnachmittag (Ortszeit) offenbar mehrere Geiseln genommen. Offiziell sind die Hintergründe der Tat unklar, US-Medien berichten allerdings, es könnte sich um den Bruder einer inhaftierten Pakistanerin handeln, der seine Schwester freipressen will.