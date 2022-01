Titelverteidiger Algerien steht vor dem Aus

Algerien ist auch nach der zweiten Partie beim Afrika-Cup sieglos. Der Titelverteidiger bezog am Sonntag in Douala gegen Äquatorialguinea eine überraschende 0:1-Niederlage und liegt damit vor der letzten Runde mit nur einem Punkt am Ende der Gruppe E. Die Chance auf den Aufstieg ist aber noch intakt, dafür muss am Donnerstag der bei vier Punkten haltende Leader Elfenbeinküste, der 2:2 gegen Sierra Leone (2) spielte, besiegt werden. Äquatorialguinea hat drei Punkte.