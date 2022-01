Katar: Säugling stirbt nach Corona-Infektion

Ein drei Wochen alter Säugling ist in Katar an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. „Er hatte keine anderen gesundheitlichen Probleme oder bekannten Erbkrankheiten“, erklärte das Gesundheitsministerium am Sonntag. Demnach ist es der zweite tödliche Verlauf einer Corona-Infektion bei einem Kind in Katar seit Beginn der Pandemie.