Schüler fordern Aussetzung der mündlichen Matura

,,Es ist Zeit für richtige Anpassungen bei der diesjährigen Matura“, sagt Vinzenz Horcicka, Schulsprecher des BRG Hamerling in Linz. Die Schüler fordern erneut eine Aussetzung der mündlichen Prüfungen. Denn auch in den vergangenen zwei Jahren war der mündliche Teil der Reifeprüfung nicht verpflichtend. Morgen, Dienstag, wollen deshalb die Betroffenen am BRG Hamerling Linz streiken. Die Aktion kritischer Schüler (AKS) ruft an diesem Tag in ganz Österreich zu Warnstreiks auf. „Es wurden einfach viele Entscheidungen über den Köpfen der Schüler getroffen“, ist Horcicka verärgert.