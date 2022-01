Verbundkarte für Tourengeher ist ernsthafte Option

Die Zahl der Pistentourengeher in Tirol hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Mit einem eigenen Konzept versucht das Land Tirol die Massenströme auf den ohnehin stark frequentierten Pisten in Bahnen zu lenken. Allerdings wird die Diskussion um Eintrittsgebühren, die derzeit meist indirekt über Parkplatzinkasso eingehoben werden, intensiver.