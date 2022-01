Pistentouren: Viele würden Verbundkarten kaufen

Die Ergebnisse der Studie, die Prof. Martin Schnitzer von der Uni Innsbruck für die „Lebensraum Tirol Holding“ erarbeitet hat, wurden am Donnerstag beim 4. Sportgipfel in St. Anton am Arlberg präsentiert. Von den 7000 auf Online-Plattformen Befragten üben mehr als 50 Prozent die Sportart erst seit fünf Jahren aus. „Der Trend zeigt weiter nach oben, ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht“, betonte Prof. Schnitzer.