Viertelmillion Strafverfahren durch Impfpflicht

Und dazu gibt es auch gleich die Berechnung, was auf diese Mitarbeiter zukommt. Die Juristen des Landes rechnen mit einem harten Kern von 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung, die sich nicht impfen lassen werden - Pflicht hin oder her. Alleine das sind bis zu 64.000 Personen in OÖ. „Aufgrund der geplanten vier Verwaltungsstrafverfahren pro Jahr ergibt das 153.600 bis 256.000 Strafverfahren“ bei jenen, die alle Rechtsmittel ausschöpfen, heißt es in der Stellungnahme des Landes - siehe Faksimile unten.