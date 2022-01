Olympiasegler erfüllt sich seinen Kindheitstraum

Bildstein: Ja, gar nicht wenige sogar. Das Schöne ist, dass ich, wie beim Segeln auch, in der Natur sein kann. Die Sonnenuntergänge am Berg sind einmalig. Statt eines Segelboots, steuere ich jetzt eine Pistenmaschine mit 530 PS geballter Power. Das präzise Lenken von Maschinen hat mich schon als Kind fasziniert und ist das, was mich begeistert, was mich reizt und was mir Spaß macht. Am Wasser fahre ich zwei Zentimeter einem gegnerischen Boot hinterher, am Schnee muss ich mit diesem riesigen, 13-Tonnen-schweren Monster nur Zentimeter von Felsen entfernt agieren. Auch den Perfektionismus aus dem Spitzensport kann ich gut in die Arbeit transferieren. Eine perfekt präparierte Piste ist etwas enorm Reizvolles und Motivierendes und am Abend möchte ich die Piste erst verlassen, wenn ich zu 100% zufrieden bin. Das ist das Gleiche, wenn wir unser Boot vorbereiten. Sind beim Segeln Wind und Wellen ständig anders, variieren auch am Schnee die Bedingungen täglich. Das spürst du auch in der Maschine. Als es zum Beispiel über Weihnachten warm war, hat sich der Schnee unter den Ketten ganz anders angefühlt, die Leistung der Maschine weicht ab und das Board-Display bestätigt dir dein Gefühl. Beim Segeln müssen wir die Segel je nach Wind unterschiedlich trimmen, hier geht es um die genaue Einstellung der Fräse.