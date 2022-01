Yeboah: Nach Klagenfurt jetzt gegen den AC Milan

Im Cup-Duell der „Rossoblu“ aus Genua wurde Yeboah von Coach Andrej Shevchenko in der Startelf gegen den AC Mailand gleich ins kalte Wasser geworfen. Auf ungewohnter Position - teilweise half Kelvin links hinten in der Fünferkette aus - musste Sturms Abgang gegen einen der Top-Klubs der Serie A seinen Mann stehen. Anfangs mit Erfolg, Genua führte 1:0. Milan drehte die Cup-Partie allerdings, warf Yeboah (bis zur Minute 87 am Feld) und Co. doch in der Verlängerung mit 3:1 aus dem Bewerb. Für Yeboahs Trainer Shevchenko wird‘s schon jetzt immer ungemütlicher, dem früheren Star-Kicker droht bereit der Rauswurf. Ob das gut oder schlecht für Yeboah ist, bleibt abzuwarten.