KISS-Frontmann Paul Stanley feiert 70. Geburtstag

Kurz darauf ging es aber weiter mit der „End Of The Road“-Tour, und für dieses Jahr sind schon Konzerte unter anderem in Australien und Europa angekündigt. Es soll die letzte Welttournee der Hardrocker sein, die für ihre spektakulären Bühnenshows mit Hits wie „Shout It Loud“, „Calling Dr. Love“, „God Of Thunder“, „Cold Gin“ oder „I Was Made For Lovin‘ You“ und ihr schwarz-weißes Make-Up berühmt sind. „Wir können das nicht ewig machen, das ist körperlich unmöglich“, sagte Stanley, der auf der Bühne „Starchild“-Make-Up mit kalkweißem Gesicht, knallroten Lippen und um das rechte Auge einen schwarzen Stern trägt, jüngst der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir in Turnschuhen und Jeans auf der Bühne stehen würden, könnten wir auch mit 90 noch Rock‘n‘Roll spielen. Aber versuch mal, ein 50 Pfund schweres Kostüm anzulegen, damit rumzurennen und es einfach aussehen zu lassen.“