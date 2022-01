BirdLife: 1600 Kärntner machten bei Zählung mit

Vier Tage lang waren von der Organisation BirdLife Vogelfreunde in ganz Österreich aufgefordert, Vögel in ihrer Umgebung zu zählen. Die ersten Ergebnisse zeigen zumindest eine Stabilisierung der in den letzten Jahren gesunkenen Bestandszahlen - und eine Rückkehr von Meise und Feldsperling an die Spitze.