Angeklagter: „Sie hat mich nie geliebt!“

Ganz so unschuldig gab sich der Russe, der sich selbst als „strenger Vater“ bezeichnet, im Zuge seiner Einvernahme dann doch nicht mehr. Einige der angeklagten Vorwürfe, die sich seit 2014 in der Familienwohnung in Salzburg zugetragen haben sollen, gab er im Laufe der Verhandlung dann doch noch zu. Er bestritt aber die vorgeworfene Intensität und den Vorsatz, seinen Kindern oder seiner Gattin etwas anzutun.