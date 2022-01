Freispruch nach Falschaussage von Zeugin

Zeugin gestand

Die Belastungszeugin – die am ersten Verhandlungstag Anfang Dezember vergangenen Jahres krankheitsbedingt fehlte – gestand gleich zu Beginn ihre Falschaussage bei der Polizei. Sie habe der Mutter helfen wollen. Mittlerweile werde sie aber von der Nachbarin tyrannisiert und bedroht. Bereits mehrmals kam es mittlerweile zu Polizeieinsätzen. Vielmehr sei es, laut der Zeugin, so, dass die Mutter das Kind beschimpft und verwahrlosen lässt. „Die Kleine bekommt nichts zu essen und läuft mit zerrissener Kleidung herum“, so die 33-Jährige zum Richter. Sie habe bereits das Jugendamt informiert.