Jenna Jameson kann plötzlich nicht mehr gehen

„Konnte nicht mehr ohne Hilfe stehen“

Zuvor habe Jameson sich mehrere Wochen lang häufig übergeben müssen. Erste Tests im Spital hätten kein Ergebnis geliefert, weshalb die 47-Jährige zunächst wieder entlassen worden sei. „Dann kam sie nach Hause und konnte nicht mehr ohne Hilfe stehen“, schilderte Jamesons Partner. „Ihre Muskeln an den Beinen waren sehr schwach. Sie war nicht mehr in der Lage, allein auf die Toilette zu gehen.“ Er habe sie dorthin tragen müssen, so Bitton. Deshalb seien sie erneut ins Spital gefahren.