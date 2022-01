Köstinger: Wintersaison trotz Omikron durchziehen

Buchungslage für Februar „ganz gut“

Bei der Sperrstunde hofft Köstinger „dass es sehr bald zu Lockerungen kommt“. Die Buchungslage für den Februar sei „ganz gut“. Wirtschaftshilfen, die vorerst bis Ende März laufen, blieben im Bedarfsfall aufrecht. „Dieses aktuelle System bleibt auf jeden Fall bestehen und wird immer an die Lage angepasst.“ In Hotellerie und Gastronomie seien bisher 4,2 Milliarden Euro an 37.000 Unternehmen ausbezahlt worden, so Köstinger.