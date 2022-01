Grüne bleiben bei Impfpflicht ab Februar

„Grüne an Wissenschaftsfeindlichkeit Mitschuld“

Der pinke Klubobfrau-Stellvertreter Nikolaus Scherak sieht auch kein Vorbeikommen an der Impfpflicht. Es bliebe in der „von der ÖVP verursachten“ Lage nur dieser Weg. Aber er nimmt auch die Grünen in die Pflicht: Österreich sei ein Land, „in dem Homöopathie in der Apotheke normal ist und eine Feindlichkeit gegenüber Gentechnik herrscht“. Die Grünen hätten gegenüber der Wissenschaft immer eine „sehr kritische Position“ eingenommen und seien somit auch für die „massive Wissenschaftsfeindlichkeit“ mitverantwortlich.