Zauchensee ist bereit für die schwierigsten Rennen

„Wir haben schon im November das erste Mal die Startrampe präpariert. Die ist so gut beinander, wie lange nicht mehr“, erklärt Streckenchef Alexander Kronreif beim Starthaus. Der Soldat ist als Streckenchef in Zauchensee für die Piste verantwortlich. Er koordiniert über 60 Pisten-Rutscher oder checkt die über 14 Kilometer an Fangnetzen.