2G- und Maskenkontrollen: „Richtig und wichtig“

7600 Kontrollen

Was auch Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch am Rande einer Schwerpunktstreife in und rund um die Geschäfte des Wiener Westbahnhofs in Rudolfsheim-Fünfhaus nochmals unterstrich: „Die Kontrollen zeigen einmal mehr, dass die Bevölkerung die Maßnahmen großteils mitträgt. Dienstag haben wir in der Bundeshauptstadt rund 5100 Kontrollen nach den 2G-Regeln, und 2500 wegen der Maskenpflicht durchgeführt – daraus resultierten 12 Organmandate und 34 Anzeigen.“