Lehre in Oberösterreich ist weiter „Männersache“

Schnuppertage und Berufsmessen fehlten zum Kennenlernen, wegen Sonderregelungen gab’s deutlich weniger Schulabbrecher - all das ließ Firmen in Bezug auf die Lehrlingssuche in der Corona-Situation schon ein Klagelied anstimmen. Nun zeigen die Zahlen in Oberösterreich wieder nach oben. Ein Manko bleibt dennoch...