Mit der Lehre zur Karriere für die Zukunft

115 Lehrlinge werden in der Lehrlingsschule der Kelag ausgebildet. Meist sind sie an Standorten in ganz Kärnten verteilt: Den Theorie-Unterricht, Spezial-Workshops und Schulungen sowie die verpflichtende Berufsschulzeit absolvieren sie in St. Veit. „Seit 61 Jahren wird hier unser Nachwuchs ausgebildet“, sagt Gerald Sablatnig, Leiter der Kelag-Lehrlingsschule.