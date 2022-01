Eislauf-Spaß: Diese Flächen haben geöffnet!

Am Lendkanal ist jedoch noch etwas Geduld angesagt. „Wir werden am Wochenende entscheiden, ob und wann wir die Eisfläche freigeben können“, sagt Eismeister Ewald Baumgartner. Für die Kufenflitzer eröffnen könnte in den nächsten Tagen auch der Kreuzberglteich. „Hat es weiterhin Minusgrade, sieht es gut aus - die Vorbereitungen laufen“, heißt es.