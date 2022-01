Nur neun Bewerbungen für den Chefposten

Dass sich nur neun Kandidaten um dieses durchaus prestigeträchtige Amt bewerben, mag überraschen. Da aber sowohl die Erfahrungen von Peter Pakesch als auch jene von Barbara Steiner in Bezug auf Begehrlichkeiten seitens der Politik und mangelnden Rückhalt in den eigenen Reihen nicht so rosig waren, mag da durchaus mitspielen.