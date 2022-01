897.000 müssen sich bis Februar den Booster holen

Da waren laut Gesundheitsministerium am 3. Jänner 71.399 Impfzertifikate durch die Anpassung der Johnson & Johnson Gültigkeit abgelaufen. Mit Stand Dienstagmittag haben davon 60.044 Personen kein gültiges Impfzertifikat mehr, da sie seitdem auch keine weitere Impfung in Anspruch genommen und dadurch kein gültiges Impfzertifikat erhalten haben. Alle anderen haben sich einen Booster geholt. Insgesamt sind in Österreich 355.927 Johnson & Johnson-Dosen verimpft worden.