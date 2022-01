Wien rechnet mit Verdoppelung der Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Bundeshauptstadt dürften sich in den kommenden „ein, zwei Tagen“ verdoppeln. Das erklärte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montagabend. Er führte als Gründe die gestiegene Anzahl an Tests an und verwies auf die Rückkehr von Schülern in die Klassen sowie den ersten Arbeitstag nach dem Weihnachtsurlaub.