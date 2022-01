Omikron: Wird jetzt jeder 10. zum Superspreader?

FFP2-Maske bietet immer noch guten Schutz

Weiter ging aus der Studie hervor, dass FFP2-Atemschutzmasken in den meisten Situationen - etwa in Büros, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Restaurants - nach wie vor ausreichenden Schutz vor einer Infektion bieten. Denn korrekt getragen, entfernen sie mindestens 95 Prozent der Aerosole. „Wenn man sich jedoch längere Zeit in Situationen mit extremer Aerosolbildung aufhält, können selbst FFP2-Atemschutzmasken nicht ausreichen“, warnen die Forschenden.