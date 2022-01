Pfleger: „Wurden schon wieder völlig vergessen“

Ein Pfleger für bis zu 40 Patienten

Vor allem die Lage auf den sogenannten Normalstationen und in Pflegeheimen will er nun wieder in den Fokus rücken. „Da ist in der Nacht eine Pflegeperson für 30 bis 40 Patienten zuständig. Dieser Notstand kann dann natürlich jeden treffen. Schon morgen kann man im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim aufwachen, und glauben Sie mir, da gibt es wirklich wahre Schauergeschichten“, so Bartunek. Als „Stimme der Vernunft“ will er auch weiterhin die Notlage im Pflegebereich anprangern. Hoffentlich führt das zu Verbesserungen.