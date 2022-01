Politisches Gezanke um Grazer Ärztenotdienst

FPÖ plant Anfrage im Landtag

Einen raueren Ton schlägt die FPÖ an: „Das sukzessive Herunterfahren des Ärztenotdienstes ist eine versorgungspolitische Katastrophe für die Landeshauptstadt“, poltert der blaue Klubchef von Graz, Alexis Pascuttini. Der freiheitliche Landtagsklub kündigte zudem an, am kommenden Dienstag eine dementsprechende Anfrage im Landtag an Bogner-Strauß einzubringen.