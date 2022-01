Eigentümer will Mieter mittels Schikanen loswerden

Privatdetektiv engagiert

Also gingen die Schikanen munter weiter. Die Baustellenbesatzung legte wenig Sorgfalt an den Tag. Zahlreiche Wohnungen wurden dadurch stark verschmutzt. Andere sogar schwer beschädigt, wie im Fall von Susanne D. So erfolgte der Einbau einer neuen Balkontüre nicht ausschließlich im Mauerwerk, sondern teilweise direkt auf der alten Holzvertäfelung der Fenster in der Wohnung. „Aufgrund der großen Belastung durch die Baustelle bin ich öfters in die Wohnung zu meinem Ehemann gefahren“, schildert D. Der Eigentümer engagierte daraufhin einen Privatdetektiv, der beweisen sollte, dass Frau D. nicht in der Wohnung lebt. In der Folge erhielt sie die Kündigung.