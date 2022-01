90 Prozent der Mieten im Altbau sind zu hoch

Wohnen in Wien ist teuer. Die Eigentumspreise werden mittlerweile laut Arbeiterkammer sogar von der Nationalbank zu 30 Prozent überbewertet. Die Stadt ist also nicht weit davon entfernt, sich in einer Immobilienblase zu befinden - die irgendwann, aber sicher, platzen wird. Was das auslösen kann, haben die USA erst vor wenigen Jahren gezeigt.