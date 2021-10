„Nicht Mieten sind zu hoch, sondern die Ansprüche“

Gerald Hörhan, auch bekannt als Investment-Punk aufgrund seines angedeuteten Irokesen, nennt zahlreiche Immobilien sein Eigen, in deutschen Städten sowie Wien. In seiner Akademie gibt er sein Wissen, wie man es abseits von Nine-to-five-Jobs, dafür mit klugen Investments zu Wohlstand bringt, an Interessierte weiter - gegen Bezahlung, natürlich. Die „Krone“ traf Hörhan in seinem Büro in der City.