Seniorin erlitt bei Glimmbrand Rauchgasvergiftung

Am Sonntagvormittag haben sich in Vorarlberg nahezu zeitgleich zwei Brände ereignet: In Lustenau brannte ein Dachgeschoß, in Altach musste die Feuerwehr wegen eines Glimmbrandes im Heizraum eines Einfamilienhauses ausrücken. Eine 75-jährige Frau erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Spital gebracht.