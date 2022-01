Graz: Christbaum-Sammelstellen brannten lichterloh

In Graz stand am Sonntagabend die Christbaumsammelstelle beim Stadtpark in Flammen. Kurze Zeit später brannten auch die entsorgten Christbäume am Tegetthofplatz, was den Verdacht nahelegt, dass Zündler am Werk waren. Die Berufsfeuerwehr konnte beide Brände rasch löschen. Die Polizei ermittelt nun und fährt verstärkt Streife im Umfeld von Christbaumsammelstellen.