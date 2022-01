Polizei rettet Pilot, bevor Zug in Flugzeug rast

Echt unfassbare Aufnahmen einer Bodycam von Polizisten in Los Angeles begeistern das Netz. Das Video (siehe oben) zeigt, wie die Beamten einen verletzten Piloten, der mit einem einmotorigen Flugzeug eine Bruchlandung just auf einem Bahngleis gemacht hatte, retten. Wenige Sekunden, bevor ein herannahender Zug in die Maschine raste.