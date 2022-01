23-Jähriger stach mehrfach auf Stiefvater (48) ein

„Keine Erinnerung“

Kurz nach der Messerattacke waren krone.at-User bereits informiert. Wie berichtet, war der Beschuldigte sofort ins Bezirkspolizeikommando Neusiedl am See gebracht worden. In der Einvernahme zeigte sich der 23-Jährige, der unter einer psychischen Erkrankung leidet und so wie sein Stiefvater Frühpensionist ist, wortkarg. Er könne sich an nichts erinnern, gab der mutmaßliche Täter zu Protokoll. Vermutet wird, dass er die Einnahme seiner Medikamente unterbrochen hat. Der Verdächtige bleibt in Haft.