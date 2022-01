„Rutschpartien“ auf Vorarlbergs Straßen

Die winterlichen Bedingungen in Vorarlberg machen derzeit vielen Autofahrern zu schaffen. Nachdem bereits am Freitag im Kleinwalsertal Blitzeis für kilometerlange Staus und Chaos gesorgt hatte, wurden am Samstag zwei weitere Autolenker Opfer des Kälteeinbruchs: In Fraxern rutschte ein Pkw von der Straße ab, in Bartholomäberg landete ein Fahrzeug in einer Böschung.