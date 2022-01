Kurz kämpft jetzt mit Blair gegen Antisemitismus

Mehr Toleranz für jüdisches Leben in Europa

Jetzt setzt sich auch Sebastian Kurz - wie in seiner politischen Laufbahn - im Rat aktiv gegen Antisemitismus bzw. für mehr Toleranz für das jüdische Leben in Europa ein. Der Ex-Kanzler wird neben Blair zweiter Vorsitzender und soll seine internationalen Kontakte mit einbringen. In dieser Funktion werde er sich bei aktuellen Themen auch lautstark melden. Interviews oder Kommentare zur innenpolitischen Lage will „Privatmann“ Kurz aber weiterhin keine geben.