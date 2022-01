Den dicken Siegerscheck gibt es nur in Flachau

Sie waren jahrelang ein wintersportliches Salzburger Traumduo zum Jahresanfang: Der Damen-Slalom in Flachau und der Parallel-Slalom beim Snowboard-Weltcup in Bad Gastein fanden stets gleichzeitig als Abend-Events statt. Heuer jedoch muss Flachau passen – das Nightrace wandert aufgrund der extrem hohen Corona-Inzidenz in der Herminator-Heimat ins 32 Kilometer entfernte Schladming – quasi die „Brutstätte“ aller Nachtrennen.