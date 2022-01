Schwere Blamage für Mückstein nach „ZiB“-Auftritt

FPÖ: „Nächste Bankrotterklärung der Bundesregierung“

Auch die FPÖ sieht sich in ihrer Kritik an der Regierung ein weiteres Mal bestätigt: „Diese Bundesregierung beherrscht nicht einmal die grundlegenden Dinge. Da wird seit Monaten vom Impfzwang ab Februar geredet - mit all jenen, die diese Maßnahme operativ umsetzen müssen, wird aber im Vorfeld offenbar nicht gesprochen. Das ist einfach nur eine Bankrotterklärung dieser Bundesregierung“, so die Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch. Ein Rücktritt sei „unumgänglich".