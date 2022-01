Hinweise zu streunenden Hunden erbeten

Zwei verängstigte und frei umherlaufende Hunde konnten am Dreikönigstag von der Pfotenhilfe in Seeham eingefangen werden. Unklar ist bislang, wem die Tiere gehören. „Beide Hunde haben keinen Chip und können daher keinem Halter zugeordnet werden, wenn sich dieser nicht meldet“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Irgendjemand muss doch diese Hunde kennen oder gesehen haben, wir sind wirklich für jeden Hinweis dankbar“, so Stadler weiter.