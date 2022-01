Britische Armee hilft in Londoner Spitälern aus

Wegen der Personalmängel durch die Omikron-Welle hilft in London seit Freitag die Armee in den Spitälern aus. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, sollen in den kommenden drei Wochen 200 Militärangehörige in der britischen Hauptstadt im Einsatz sein. Außerdem sollen 32 Soldatinnen und Soldaten im Rettungsdienst aushelfen.