Krankes Personal fehlt: Leere Regale in England

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat die Covid-19-Infektionszahlen in Großbritannien in lichte Höhen schnellen lassen. Und das hat jetzt Folgen. Erkrankungen von Mitarbeitern bzw. die Pflichtquarantäne für Infizierte auf sieben Tage führen zu einem Personalmangel in einigen Bereichen und zu teilweise Regalen in Supermärkten (im Video oben Aufnahmen aus einem solchen in Birmingham) geführt.