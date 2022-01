Thomas Maurer findet Corona „einfach scheiße“

„Es ist einfach scheiße“

Corona wollte der ORF-Star in seinem neuen Programm übrigens nicht verarbeiten. Er habe sich gedacht, es würden sowieso „Fluten an Corona-Autobiografien und Ähnliches erscheinen. Und zweitens fasziniert mich Corona per se nicht. Es ist einfach scheiße, es ist ärgerlich, es blockiert das normale Leben. Aber ich habe eher vermieden, introspektiv in mich hineinzuhören, was das mit mir macht, sondern einfach geschaut, dass ich meiner Arbeit nachkomme, mich um meine Kinder kümmere, was Vernünftiges zu essen koche und nicht allzu blad werde.“