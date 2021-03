Thomas Maurer enthüllt: Vater an Covid gestorben

Anruf aus dem Krankenhaus

Dann schockte er mit den Worten: „Nur so als Faustregel. Wenn einem mitten in einer Pandemie das Spital sagt, man darf jemand um 10 Uhr in der Nacht in der Intensivstation besuchen, das ist normal kein gutes Zeichen.“ Am nächsten Tag war sein Vater tot. „Das ist natürlich kein welthistorisch bedeutsames Ereignis, aber das ist doch schade, ich habe den ganz gern mögen“, erklärte Maurer mit Tränen in den Augen.