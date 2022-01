„Masked Dancer“: Diesen Star hat niemand erwartet!

Ein Glühwürmchen wird ungewollt zur Eintagsfliege: Die international renommierte Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper ist als erste Prominente aus der neuen ProSieben-Show „The Masked Dancer“ ausgeschieden. In der Sendung, in der Promis tanzen und sich dabei unter üppiger Verkleidung verbergen, erhielt die 58-Jährige am Donnerstagabend die wenigsten Stimmen der Zuschauer und versetzte das Rateteam nach der Demaskierung in ungläubiges Staunen. Mit ihr hatte wirklich niemand gerechnet. Ruth Moschner hielt sich minutenlang die Hände vor Augen, weil sie es nicht fassen konnte.