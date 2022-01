Zurück in die Sowjetunion

Die Bedeutung der Vorgänge in Kasachstan geht weit über die Grenzen dieses Staates (so groß wie ganz Europa) hinaus. Erstens: So sieht die berühmte Stabilität autoritärer Regime aus (im Vergleich zu dem Alltagschaos in Demokratien). Aufpassen, Kreml! Es passiert über Nacht, wenn es keiner erwartet. Zweitens: Kasachstans starker Mann Nursultan Nasarbajew war gar nicht der Ärgste in Zentralasien, aber sein Clan konnte die Taschen nicht voll genug bekommen. Drittens: Die rasche „brüderliche Hilfe“ Russlands - ähnlich Prag 1968 - zeigt, dass der Kreml eine zweite Ukraine in seinem „nahen Ausland“ nie mehr zulassen will. Damals hatte Putin auf den Regimewechsel in Kiew zu spät reagiert und nur noch die Krim und die Ostukraine „retten“ können.