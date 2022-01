Steirische Wirte unter Druck: Preise steigen

Das Auslaufen der Umsatzsteuersenkung ist aber bei Weitem nicht der einzige Grund dafür, dass Steirer für Schnitzel, Bier und Co. bald mehr hinblättern müssen: Die Preise für Rohstoffe und Energie steigen, und auch wer gutes Personal haben will, muss immer tiefer in die Taschen greifen. „Es muss weitere Hilfen geben, bis wir wieder im Normalbetrieb voll durchstarten können“, fordert Friedl.



„Schnitzel unter zehn Euro wird es nicht mehr geben“

Wann es in den heimischen Gaststuben wieder rundgeht „wie früher“, steht momentan noch in den Sternen. Die Unsicherheit macht den Wirten zu schaffen: „Wir müssen allgemein ganz anders kalkulieren, man hat keine Planungssicherheit mehr“, ist Günter Schaar vom Schilcherlandhof in Stainz frustriert. Eine Preiserhöhung sei auch für ihn wegen der prekären Situation unumgänglich. „Ein Schnitzel unter zehn Euro wird es bald nirgends mehr geben“, ist sich der Wirt sicher - und unser Preisvergleich (Grafik) beweist das!