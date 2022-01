Überfall war bereits der dritte Coup auf Trafik

Horrorerlebnis für eine Angestellte in der Trafik Ditzer in der Stieglbauernstraße im Linzer Franckviertel: Am Mittwoch überfiel ein maskierter Täter kurz nach 17 Uhr die Trafik, bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte Geld. Es gibt gute Fahndungsfotos, weil die Trafik nach zwei Überfällen mit vier Kameras bestückt wurde.