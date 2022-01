Das Salzkammergut im Format von Liliput

In hohem Tempo stellt Stefan Walther die Bereiche der Modellbahn-Miniwunderwelt vor. Kein Wunder, gibt’s doch auch so viel zu sehen. Mit seinen Kollegen des Modellbahnclubs Salzkammergut hat der 54-Jährige in den letzten elf Jahren auf 170 Quadratmetern im Zwischengeschoß des Einkaufszentrums SEP in Gmunden eine Modellbahn-Miniwunderwelt erschaffen.